Non è la prima volta che il suo nome viene accostato al Genoa. Ma questa volta, a differenza di quanto avvenuto in passato, non è il club rossoblù a mettere gli occhi sul giocatore, bensì è quest'ultimo a proporsi al Grifone.



Si tratta di Lucas De La Vega, regista classe 2000, brasiliano di nascita ma con passaporto spagnolo che lo rende tesserabile anche in Serie B.



Il 22enne si è appena svincolato dal Barcellona B e, secondo quanto scrive stamane il Secolo XIX, avrebbe avanzato una proposta d'ingaggio proprio ai liguri.



Nell'ultima stagione con la seconda formazione blaugrana ha disputato oltre trenta partita nella Serie C spagnola, segnando un gol e regalando tre assist ai compagni.