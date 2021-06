Un anno fa il suo approdo al Genoa sembrava ad un passo dal concretizzarsi. Ma alla fine non se ne fece nulla. Ora il nome di Juan Jesus torna d'attualità in casa Grifone.



Almeno secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport che tra i vari profili sondati dai rossoblù per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione inserisce anche quello del 30enne brasiliano svincolatosi dalla Roma. L'ex Inter sarebbe comunque un'alternativa alla prima scelta Medhi Benatia.