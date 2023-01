Malgrado società e tecnico continuino a confermagli fiducia e a ribadirgli la speranza di poterlo avere ancora in rossoblù, le possibilità che Adrian Semper lasci il Genoa già nell'attuale sessione di mercato non sono del tutto azzerate.



Chiaramente ogni ora che trascorre senza novità fa salire esponenzialmente le percentuali di permanenza del 25enne portiere croato, che reclama quello spazio che non riesce ad avere in Liguria. Tuttavia il Grifone non vuole farsi trovare impreparato e nell'eventualità in cui l'ex Chievo dovesse trovare l'offerta giusta, la dirigenza rossoblù vorrebbe avere nelle mani l'alternativa. Per questo motivo, stando a quanto scrive stamane il Secolo XIX, il Genoa sarebbe monitorando molto da vicino la posizione di Nicola Leali, 29enne estremo difensore di scuola Juve dal 2019 in forza all'Ascoli.



Per un Semper possibile partente, un Leali è pronto a subentrargli.