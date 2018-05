Nome nuovo per le corsie laterali del Genoa.



Secondo quanto riferisce l'emittente ligure Primocanale, i rossoblù sarebbero sulle tracce di Mauricio Isla ventinovenne cileno conosciuto in Italia con le maglie di Udinese, Juventus e Cagliari.



L'esterno sudamericano è al momento domiciliato al Fenerbahce, in Turchia, ma starebbe pensando ad un ritorno in Serie A. Su di lui, oltre al Grifone, ci sarebbero però anche Udinese e Chievo.