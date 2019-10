Aurelio Andreazzoli non è l'unico tesserato del Genoa a rischiare il proprio posto in queste ore.



In bilico ci sarebbe anche la posizione di Stefano Capozucca, uomo di fiducia di Enrico Preziosi ed attuale direttore sportivo rossoblù. Nonostante il decennale rapporto professionale e di amicizia con il presidente del Grifone, secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX il Joker non sarebbe soddisfatto del lavoro svolto fin qui dal dirigente romano, tornato a Genova in estate, quattro anni dopo la sua precedente esperienza ligure.



Ad avvallare il possibile addio a Capozucca ci sarebbe la presenza ieri sugli spalti del Tardini dell'ex DS del Milan Ariedo Braida. Assieme all'attuale osservatore del Barcellona c'era anche Rino Foschi, altro nome accostato al Grifone, così come quello di un altro ex rossonero, Massimiliano Mirabelli. Più che a loro, però, Preziosi pare stia cercando un accordo con un altro dirigente sportivo, il direttore generale del Brescia Francesco Marroccu.