Dopo oltre un anno e mezzo di silenzio tornano a diffondersi voci relative alla possibile cessione di proprietà del Genoa.



Secondo quanto riferisce questa mattina il quotidiano specializzato MilanoFinanza, un non meglio specificato fondo anglosassone dovrebbe presentare a breve al presidente del club più antico d'Italia, Enrico Preziosi, u n'offerta d'acquisto ufficiale.



Per bocca del suo stesso proprietario, nonostante negli ultimi diciotto mesi dopo il naufragio della trattativa con la Sri Group di Giulio Gallazzi non ci siano più state trattative concrete, il Genoa resta tuttora in vendita. Ora rimane da capire chi ci sia dietro questo misterioso fondo e quale sarà la reazione del Joker.