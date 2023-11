Il Genoa si guarda in casa alla ricerca di rinforzi per il proprio futuro. Il prossimo colpo di mercato dei rossoblù potrebbe infatti essere un giovane giocatore del Vasco Da Gama, club brasiliano che con i liguri condivide la medesima proprietà, quella della 777 Partners.



Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Grifone starebbe pensando di portare in Italia Marlon Gomes, centrocampista classe 2003 che sta impressionando il calcio sudamericano.



L'operazione sarebbe ad ogni modo ancora tutta da imbastire, trovando prima di tutto un posto libero da extracomunitario nella rosa rossoblù.