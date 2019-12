Il Genoa versione 2020 ripartirà anche da uno dei suoi tanti giovani in giro per l'Italia e per l'Europa.



Con l'arrivo del nuovo anno e la riapertura del mercato, programmata per giovedì 2 gennaio, il Grifone riaccoglierà a Pegli Raul Asencio, giovane attaccante spagnolo cresciuto nella cantera rossoblù attualmente in prestito al Pisa.



In Toscana il 21enne di Vila-Real ha disputato appena quattro spezzoni di gara, non riuscendosi ad imporsi come desiderato. Perciò, anche per volontà del club nerazzurro, il suo rapporto in riva all'Arno terminerà con sei mesi d'anticipo rispetto a quanto preventivato. Il suo rientro al Genoa sarà, con ogni probabilità soltanto momentaneo. E' quasi scontato infatti che i rossoblù possano rimandare il ragazzo in prestito in un'altra piazza per fargli proseguire quel percorso di maturazione interrotto dall'infelice parentesi pisana.