Nuovo rinforzo per la Reggina che nel pomeriggio di ieri ha prelevato in prestito dal Genoa fino al termine della stagione in corso il giovane centrocampista avanzatoAd annunciare il passaggio del 21enne romeno dalla Liguria alla Calabria, con tanto di foto ad immortalare la firma sul nuovo contratto, è stato il procuratore del ragazzo, Catalin Sarmasan, con post sul proprio profilo Instagram.