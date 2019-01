Il ritiro spagnolo al quale ha preso parte il Genoa un paio di settimane fa oltre a consentire all'organico di Cesare Prandelli di mettere un po' di benzina nel motore in vista della seconda parte di campionato, ha permesso alla società di intrecciare alcuni importanti rapporti di mercato.



In particolare la dirigenza ligure, approfittando della contemporanea presenza in zona dello Strasburgo, si sarebbe interessata a l centrocampista classe 1990 Jonas Martin.



Durante l'incontro di Ligue 1 con il Monaco di sabato scorso però, il mediano alsaziano è incappato in un infortunio che rischia di compromettergli il resto della stagione. Un guaio fisico che ha indotto il Genoa a fare retromarcia su di lui ritirando l'intenzione d'acquisto



Lo riferisce il Secolo XIX.