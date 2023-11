Acquisti ma anche cessioni. L'approssimarsi del mese di gennaio, con la relativa riapertura del calciomercato, impone alle società di pianificare le mosse per puntellare i propri organici ma anche per eliminare i cosiddetti esuberi.



In casa Genoa tra coloro che potrebbero salutare la truppa di Alberto Gilardino c'è anche Pablo Galdames, centrocampista cileno che già estate pareva destinato ad accasarsi altrove.



Sul mediano, secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, avrebbe messo gli occhi diversi club, sia in Italia che all'estero.