Parlare di esodo è sicuramente eccessivo. Tuttavia il numero di tifosi del Genoa che domenica sera seguirà il Grifone nella vitale trasferta in casa della Fiorentina è davvero notevole.



Ad oggi sono infatti sono più di 1500 i tagliandi relativi al settore ospiti dello stadio Artemio Franchi venduti dalla società viola. Una cifra importante, tenendo conto anche che la sfida si giocherà di domenica sera. Una cifra destinata addirittura a crescere nei prossimi giorni e a sfondare con ogni probabilità il muro delle 2000 presenze.



Dopo le contestazioni delle scorse settimane la protesta dei sostenitori rossoblù è stata per il momento accantonata di fronte al serio rischio retrocessione che corre la squadra ligure. I tifosi del Grifone vogliono dare il proprio apporto a Criscito e compagni nel tentativo di scongiurare un'eventualità che nessuno vuole neppure prendere in considerazione.