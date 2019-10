Fresco di nomina quale nuovo allenatore del Genoa Thiago Motta potrebbe presto ricevere un'altra investitura, quella di cittadino onorario di Polesella, il borgo veneto da cui a fine '800 i suoi avi partirono alla volta del Brasile.



La proposta, raccontata dal quotidiano online Polesine24, arriva direttamente dal sindaco del piccolo comune rovigiano, Leonardo Raito, che nei giorni scorsi ha lanciato un sondaggio sulla pagina Facebook del proprio comune per capire quanto la sua idea sia gradita ai concittadini. E a giudicare dalla risposta il riscontro è stato molto positivo, con il 70% dei votanti che si sono dichiarati favorevoli all'iniziativa.



L'occasione buona per consegnare all'ex centrocampista italobrasiliano la cittadinanza onoraria potrebbe arrivare già il prossimo 25 novembre quando il Genoa sarà di scena in campionato sul vicino campo della Spal a Ferrara.