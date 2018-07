Giunto lo scorso 30 giugno alla fine naturale del contratto che lo legava al Genoa, Lukas Zima sembrava destinato a lasciare definitivamente la squadra rossoblu. Invece, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, quest'oggi il portiere ceco ha trovato l'intesa con il Grifone per estendere il suo vincolo di altri due anni. Un biennio che tuttavia Zima non passerà a Genova bensì a Livorno dove ad attenderlo in prestito c'è il club neopromosso in Serie B presieduto da Aldo Spinelli.