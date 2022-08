Le dirigenze di Genoa e Venezia si incontreranno oggi per stabilire il passaggio in Laguna di un tesserato rossoblù.



Il club veneto, da tempo alla ricerca di un vice-Zampano, secondo quanto riporta Trivenetogoal.it ha infatti individuato nel giovane terzino ligure Antonio Candela il profilo giusto. Il Grifone, dal canto suo, ha esigenza di continuare a sfoltire una rosa extralarge. Due necessità che si incontrano, dunque, e che porteranno quasi certamente alla definizione del passaggio del 22enne spezzino in arancioneroverde. Restano da stabilire le modalità del trasferimento.



Esterno destro, cresciuto nel settore giovanile dello Spezia per poi passare a quello del Genoa, Candela ha trascorso le ultime tre stagioni in prestito in giro per l'Italia, vestendo le maglie di Olbia, Trapani, Pergolettese e Cesena. Particolarmente fortunata è stata l'avventura in Romagna, conclusasi con 24 presenze e 4 reti nell'ultimo campionato di Serie C.