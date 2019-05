Arriva finalmente una buona notizia dall'affollatissima infermeria del Genoa.



Luca Mazzitelli, al contrario di quanto ipotizzato in un primo momento la scorsa settimana, riuscirà a tornare in campo prima del termine della stagione. A confermarlo è stato lo stato centrocampista ieri pomeriggio a margine di un evento promozionale. Mazzitelli ha dichiarato che, pur saltando la gara di sabato con l'Atalanta conta di tornare ad allenarsi con il resto dei compagni già da martedì prossimo, tornando quindi abile e arruolabile per le ultime due sfide di campionato contro Cagliari e Fiorentina.