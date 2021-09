Il Genoa continua a pensare di rinforzare il proprio reparto arretrato tesserando l'ex Torino Nicolas N'Koulou.



Il difensore camerunense è attualmente svincolato e in quanto tale tesserabile anche a mercato chiuso. Come scrive questa mattina Il Secolo XIX prima però di portarlo in rossoblù il Grifone dovrebbe pensare a sfoltire una rosa che conta oltre 30 giocatori.