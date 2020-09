Fatica ma vince il Genoa nella prima uscita amichevole pre-stagionale.



Opposto al Carpi, formazione di Serie C, il Grifone si impone di misura con un 2-1 griffato dalla doppietta di Andrea Favilli. L'attaccante pisano è andato in rete prima del riposo, sfruttando un assist dalla destra di Biraschi, e poi di nuovo ad inizio ripresa, grazie ad un rigore procurato e trasformato dallo stesso centravanti toscano. Al 67' gli emiliani hanno però dimezzato lo svantaggio grazie al centro dell'ivoriano Lamine Fofana.



Gli uomini di Rolando Maran torneranno in campo domani pomeriggio, sempre alle 15 e sempre nel piccolo impianto cittadino della Sciorba, contro un'altra formazione di C. Avversario di giornata sarà questa volta la Carrarese.