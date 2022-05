La missione risalita messa nel mirino dal Genoa potrebbe essere affidata ad alcune vecchie conoscenze che la Serie B la conoscono bene.



Tra le decine di giocatori di proprietà del club più antico d'Italia attualmente sparsi in prestito per l'Europa ce n'è infatti una buona manciata che può tornare assai utile per riconquistare quel massimo campionato appena salutato.



Tre in particolari appaiono già pronti per raccogliere l'appello del Grifone: Alessandro Vogliacco, Giuseppe Caso e Gabriel Charpentier, Rispettivamente difensore, centrocampista e attaccante. In pratica la possibile spina dorsale del nuovo Genoa.



Il primo, acquistato dai rossoblù la scorsa estate, è reduce da una buona stagione con il Benevento e prima ancora aveva disputato altri due tornei di B da protagonista con il Pordenone. Il secondo è l'unico di questo trittico ad aver vestito la maglia dei liguri in gare ufficiali, avendo collezionato due presenze in A nel 2020-21, prima di partire per Cosenza, dove si è rivelato uno degli uomini migliori dei calabresi. Il centravanti francese, infine, è quello che nelle ultime due stagioni ha giocato meno, a causa di qualche guaio fisico di troppo che ne ha condizionato le avventure temporanee con Reggina, Ascoli e Frosinone. Tuttavia, anche alla luce della precedente esperienza ad Avellino, sembra avere tutti i numeri in regola per imporsi in rossoblù.