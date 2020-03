In classifica per il Genoa le cose non vanno benissimo.

Seppur in ripresa, il Grifone attualmente occupa il terz'ultimo posto, piazzamento che se non verrà migliorato entro la fine della stagione significherebbe retrocessione.



C'è però una particolare graduatoria nella quale i rossoblù mettono in riga tutte le squadre dei principali tornei d'Europa. Nessun altro club partecipante ai massimi tornei nazionali di Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia è infatti riuscito a schierare più giocatori in gare di campionato. Da agosto ad oggi ben 34 calciatori diversi hanno indossato la maglia del club più antico d'Italia.



Il dato è riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.