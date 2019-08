Avanti un altro. Sempre non aver fine l'ingresso di volti nuovi in casa Genoa. Almeno in questa settimana.



Se lunedì era stato Riccardo Saponara a sottoporsi al rituale delle visite mediche preliminari alla firma del suo accordo con i rossoblù e nei due giorni successivi identica sorte era toccata prima a Kevin Agudelo e poi Lasse Schone, oggi sarà il turno di Marko Pajac.



Questa mattina il laterale croato, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari, sarà infatti di scena nell'ormai consueta clinica del Porto Antico per verificare il suo stato di salute.



Il mancino fortemente voluto da Andreazzoli che ha avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo ad Empoli nel corso della passata stagione si giocherà la titolarità della fascia sinistra con l'altro neoacquisto Antonio Barreca.