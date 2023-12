Al termine della gara persa 1-0 nel finale in casa del Monza, il difensore del Genoa, Johan Vasquez, ha commentato così la prova del Grifone:

"Il calcio a volte è strano - ha affermato il messicano a DAZN - oggi potevamo vincere e invece alla fine abbiamo perso. Dobbiamo acquisire un po' di esperienza e ne abbiamo parlato molto tra di noi. Eppure non siamo ragazzini, anzi siamo tutti belli grandi. Dobbiamo imparare a capire che il calcio italiano non ti perdona nulla. Appena concedi un po' di spazio all'avversario ti fa gol. Abbiamo perso delle partite fondamentali per la salvezza ma adesso basta. Non possiamo perdere altri punti, soprattutto in casa Dobbiamo capire dove si sbaglia, la colpa è di tutti quanti. Bisogna soltanto lavorare".