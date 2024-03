Genoa, Vasquez ammonito e diffidato: ecco quale partita salta

Intervento falloso da parte di Vasquez, che entra in ritardo su Barella. Al minuto 61 della sfida fra Inter e Genoa, disputatasi nella cornice di San Siro e valida per la 27esima giornata di Serie A, arriva il cartellino giallo per il giocatore messicano. Una tegola importante per il mister Alberto Gilardino che perde un elemento importante in vista della prossima sfida di campionato contro il Monza (che verrà giocata sabato 9 alle ore 20.45), visto che Vasquez, prima della partita contro l’Inter, era in diffida.