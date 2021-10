L'uomo del giorno in caso Genoa è senza dubbio Johan Vasquez.



Il difensore messicano, tornato in Italia da meno di 48 ore dopo gli impegni con la sua nazionale, ha debuttato nel nostro campionato bagnando l'esordio con il gol che è valso il 2-2 in rimonta sul Sassuolo.



Una gioia che Vasquez ha commentato così ai microfoni di Genoa Channel: "È stato tutto molto bello. Sono felice per tutta la gente che mi ha sempre appoggiato, nel bene e nel male, come la mia famiglia. Certo, sarebbe stato meglio vincere e portare a casa i tre punti ma ammiro il valore della squadra, che non si è mai data per vinta fino all’ultimo minuto"



Vasquez ha poi spiegato il motivo della sua esultanza: "La lettera C è per la mia ragazza, ma dedico il gol anche alla mia famiglia, a Dio e a tutti quelli che mi sono stati vicino”.