Da presunto esubero sulla via dell'addio a pedina imprescindibile nello scacchiere di Alberto Gilardino.A suon di grandi prestazionisi sta ritagliando un posto da protagonista nel Genoa: "Non conoscevo mister Gilardino e lui non conosceva me e alla fine non potevo sapere quale sarebbe stato il mio futuro - ha raccontato il messicano a Il Secolo XIX -Sono partito titolare in Coppa Italia per l'indisponibilità di un mio compagno e poi ci sta che all'inizio non mi abbia schierato dal primo minuto: ero con il gruppo da appena un paio di settimane".Una fiducia conquistata anche grazie alla capacità di rispettare i dettami del proprio allenatore: "Nel sangue però sento di essere un difensore. Mi trovo bene come centrale di sinistra nella difesa a tre Ma fa bene anche se gioco centrale o terzino in una linea a 4. In carriera credo di aver fatto una volta anche il quinto di centrocampo".Sabato ad attendere Johan e compagni arriverà il Milan, ennesima grande da sfidare in questo impegnativo avvio di campionato del Genoa: "Con le squadre più importanti le motivazioni sono infinite.Una componente fondamentale potrebbe essere il pubblico sempre numerosissimo e calorosissimo del Ferraris: "Ho avuto la fortuna di giocare a San Siro, in grandi stadi al mondiale, in Messico e negli Stati Uniti. Ma