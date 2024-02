Genoa, Vasquez osservato speciale in vista dell'Inter

Marco Tripodi

Tre giorni di festa. E' il regalo che Alberto Gilardino ha concesso ai giocatori del Genoa dopo la bella vittoria ottenuta sabato sera al Ferraris contro l'Udinese.

Complice anche un calendario amico, che ha fissato il prossimo impegno, quello in casa della capolista Inter, per lunedì prossimo, i rossoblù torneranno ad allenarsi soltanto dopodomani, dopo essere stati a riposo per oltre 72 ore.



Alla ripresa dei lavori l'attenzione dello staff medico e sanitario del Grifone, ma anche del tecnico di Biella, si focalizzerà principalmente sulle condizioni fisiche di Johan Vasquez. Il difensore messicano, autore sabato contro i bianconeri friulani dell'ennesima ottima prova non solo in copertura ma anche in attacco, dove ha sfiorato per due volte la rete del vantaggio, con l'Udinese ha alzato bandiera bianca a inizio ripresa.



Come spiegato dallo stesso Gilardino nella conferenza stampa post triplice fischio, l'ex Cremonese ha accusato un affaticamento al quadricipite. Un guaio muscolare che appare di lieve entità, anche grazie alla tempestiva chiamata alla sostituzione con Alessandro Vogliacco che ha impedito guai maggiori, che tuttavia dovrà essere valutato con attenzione nelle prossime ore.



L'obiettivo è capire se Vasquez possa essere a disposizione per la proibitiva trasferta di San Siro, oppure se al suo posto debba giocare un compagno. Probabilmente lo stesso Vogliacco.