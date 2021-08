¡Exclusiva!@Johanvasquez23 regresó a México para cerrar su fichaje con el Génova.



"Para mi es un paso muy importante llegar a Qatar con esa experiencia".



¡Muy cerca de emigrar a Europa!



In patria il difensore messicano dei Pumas viene dato ormai in partenza per l'Italia, dove dovrebbe atterrare nelle prossime ore.Pur non confermando esplicitamente il suo passaggio al Grifone, che tuttavia ha già trovato l'accordo con il club di Città del Messico sulla base di undi euro, il 22enne ha svelato in una breve intervista concessa ai microfoni di W Deportes Radio e ripresa da PianetaGenoa1893.net che la sua destinazione sarà il Vecchio Continente:"Il salto nel calcio europeo è un passo molto importante per la mia carriera.. Un saluto a tutti i tifosi del Pumas che mi hanno sempre sostenuto, li ringrazio".Secondo l'emittente messicana, nella giornata di ieri Vasquez avrebbe definito gli ultimi dettagli con il Genoa e salutato gli ormai vecchi compagni del Pumas.