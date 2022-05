"La mia idea è quella di continuare a giocare in Serie A": più chiare di così le intenzioni di Johan Vasquez non potrebbero essere. E il messaggio che il 22enne difensore messicano lancia dai microfoni di Azteca TV è indirizzato soprattutto al Genoa, il club che la scorsa estate lo ha prelevato dal Pumas portandolo in Europa.



Con la caduta in B del Grifone, tuttavia, le strade del giocatore nordamericano e del club più antico d'Italia sono destinate a separarsi. Sulle tracce di Vasquez ci sono da tempo sia la Fiorentina che la Lazio. E dopo le parole odierne esternate dal diretto interessato le sirene provenienti dal centro Italia sono destinate a farsi sempre più insistenti.