Starebbe per arricchirsi la già nutrita colonia di ex giocatori del Genoa presente al Verona.



Miguel Veloso, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Grifone è infatti ad un passo dal raggiungere gli ex rossoblù Bessa, Gunter e Bocchetti nel capoluogo veneto. Secondo Sky Sport a convincere il portoghese a trasferirsi in riva all'Adige sarebbe stato un'altra vecchia conoscenza genoana, il neo tecnico scaligero Ivan Juric.