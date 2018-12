La contestazione perenne nei confronti di Enrico Preziosi e dei suoi familiari potrebbe convincere Miguel Veloso a lasciare il Genoa già nel corso del prossimo mese.



Bersagliato da fischi ed insulti ad ogni apparizione da gran parte della tifoseria rossoblu che non gli perdona il legame di parentela con il numero uno del Grifone, il centrocampista portoghese, starebbe meditando un prematuro addio alla piazza ligure. Lo riferisce questa mattina Il Secolo XIX.



Tornato in rossoblù lo scorso ottobre, dopo essere rimasto svincolato nel corso dell'ultima estate, il regista lusitano potrebbe dunque chiudere la propria terza parentesi con la maglia del club più antico d'Italia dopo soli tre mesi, nonostante un contratto in essere fino al prossimo giugno.



L'ultima goccia in grado di far traboccare un vaso già colmo sarebbe stato lo striscione offensivo nei confronti di sua moglie Paola, la figlia del presidente Preziosi, comparso domenica sera in Gradinata Nord durante l'intervallo di Genoa-Spal.