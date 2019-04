Sembrava essere stato messo ormai ai margini della squadra titolare e invece domenica scorsa Miguel Veloso è ritornato protagonista del suo Genoa. Anche la sua classe e la sua esperienza potranno tornare utili al Grifone per cercare di vincere il derby a 3 anni di distanza dall'ultima volta: "Ai compagni che non l'hanno ancora vissuto - ha raccontato il regista portoghese a Tuttosport - ho spiegato che è una partita bellissima da giocare con intensità. Dobbiamo prepararla al meglio ma non serve motivare la squadra. E' una partita che vivono tutti, è una settimana in cui la città si ferma. Negli ultimi tre anni contro la Sampdoria abbiamo fatto sempre delle grandi prestazioni. Questa volta speriamo anche di vincere perché è da un po' che non lo facciamo".



A questa stracittadina il Genoa ci arriva dopo il bel punto conquistato al San Paolo. Un pareggio utile per la classifica ma anche per il morale dopo le brutte cadute con Udinese e Inter: "Dovevamo dare una risposta sul campo alla partita con l'Inter che non è andata come volevamo noi. Abbiamo dimostrato tutto il nostro carattere e il nostro valore. Dopo l'esplulsine di Sturaro non è stato facile ma siamo rimasti compatti anche dopo aver subito gol. Poi è uscito il nostro spirito di squadra".



Veloso ha infine rivelato alcuni particolari di mercato sul suo passato: "Prima di tornare, quando avevo concluso il mio contratto con la Dinamo Kiev e mi stavo allenando con la squadra stavo per firmare cn un'altra società ma Juric e Preziosi mi hanno chiesto di rimanere e così ho fatto. Voglio giocare e aiutare i miei compagni. La Cina? A gennaio di due anni fa ho avuto una proposta ma parlandone con mia moglie ho deciso di rifiutare. E' stata una scelta di vita. Avevo anche mio figlio, di appena un anno. Essere diventato papà è stata la cosa più bella al mondo, una benedizione".