Uno dei pochi a salvarsi in casa Genoa, dopo il pessimo derby perso oggi pomeriggio, è anche l'unico a metterci la faccia a fine partita in zona mista. Miguel Veloso si è presentato davanti ai microfoni senza nascondere cosa non sia funzionato nel Grifone: “Dobbiamo dar loro merito perché hanno vinto - ha dichiarato il portoghese a Radio Nostalgia - ma penso torni tutto più facile quando ha una stabilità. La Sampdoria da tre anni o più gioca con lo stesso modello di gioco, con lo stesso allenatore, e cambia magari 2/3 giocatori ma il modulo resta lo stesso. Noi all’inizio abbiamo avuto la nostra occasione, come loro. Ma al secondo minuto abbiamo preso subito gol. E tutto torna più difficile".



Una sconfitta che rischia di avere pesanti ripercussioni anche sulla classifica dei rossoblù, anche se Veloso si dice più timoroso di altri aspetti: “No, ma sono dispiaciuto e triste per questo risultato. Mi preoccupa di più che sia stata la terza partita di fila giocata in dieci. Con Inter e Napoli 70’, oggi altri 45’. In dieci torna difficile essere in svantaggio e riprendere il risultato. Non siamo stati comunque sotto alla Sampdoria. Alla fine ci abbiamo provato, sino all’ultimo, anche in dieci. Senza riuscirci. Loro poi hanno gestito la partita essendo in vantaggio, noi giustamente volevamo provare a ribaltare la partita.”



Il rosso a Biraschi non è l'unico episodio su cui il Genoa recrimina: “Sul primo gol c’è stato un fallo su Romero - aggiunge Veloso - le cose non stanno andando come vogliamo noi, però dobbiamo riprenderci già sabato con il Torino per ritrovare la vittoria. Sull’espulsione? Ero vicino, Biraschi ha preso con la mano ma non ha fatto apposta: era senza dubbio rigore, però il rosso è stato un po’ esagerato.”



Una riflessione, infine, anche a tifosi che hanno fischiato sonoramente il Genoa a fine gara: “Hanno ragione, noi siamo dispiaciuti prima di tutti per il risultato. Siamo noi che giochiamo e vogliamo vincere. Abbiamo corso e provato a lottare anche in dieci. Giocare un derby è sempre bello. Noi dobbiamo dare esempio, cosa che abbiamo provato a fare. La classifica è quella che è, dobbiamo andare avanti prendendoci le nostre responsabilità.”