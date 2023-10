L'obiettivo è stato raggiunto. In poco più di venti giorni i bond messi in vendita dal Genoa per finanziare la realizzazione della nuova casa delle giovanili e del settore femminile ha sfondato il tetto dei 5 milioni di euro.Una somma che rappresenta il 60% della somma necessaria al finanziamento dell'intero progetto: “- ha dichiarato l'ad del Grifone, Andres Blazquez -Il gruppo 777 e il management del Genoa stanno lavorando con grande impegno e serietà per portare il Club ai livelli a cui aspiriamo".nell'area da secoli occupata dalla Badia di Sant'Andrea, un antico convento cistercense acquisito mesi fa dalla 777 Partners. L’edificio, una volta ristrutturato, ospiterà una quarantina di posti in camere affrescate e affacciate sui giardini circostanti la Badia, una mensa munita di cucina, zone relax e sale studio. Il progetto prevede inoltre la costruzione di un campo da calcio con spogliatoi, sala video, sala benessere e una palestra attrezzata pure per il recupero dei giocatori infortunati."Sappiamo di avere ancora molta strada da percorrere - ha aggiunto Blazquez - ma, per il settore giovanile e l’area femminile,. È magnifico avvertire questo calore dei nostri supporter e della città, è un fattore che ci rende orgogliosi e il successo dell’operazione ne è la dimostrazione. In questi ultimi giorni ci auguriamo di coinvolgere ancora più persone, le sottoscrizioni chiudono il 10 ottobre".