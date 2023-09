Il Genoa approfitterà della pausa al campionato imposta dagli impegni delle nazionali per sostenere un test amichevole con il Brescia, allenato da Daniele Gastaldello e neo-ripescato in Serie B.



La sfida è in programma venerdì 8 settembre, il giorno dopo il 130° compleanno del club più antico d'Italia, con fischio d'inizio fissato alle 11 ma al pubblico non sarà consentito l'ingresso. Il campo prescelto è quello di Torbole, sede d'allenamento delle Rondinelle.