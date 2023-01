GENOA-VENEZIA 1-0 (0-0)



RETI: 41’ st Coda (G).

ASSIST: 41’ st Yalcin (G).



GENOA (4-3-2-1): Martinez; Hefti (1’ st Sabelli), Bani, Dragusin, Criscito; Frendrup, Strootman, Jagiello (1’ st Vogliacco); Gudmundsson (22’ st Sturaro), Aramu (31’ st Yalcin); Puscas (22’ st Coda). A disp.: Semper, Vodisek, Galdames, Badelj, Czyborra, Ilsanker, Matturro, Boci. All: A. Gilardino.



VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceccaroni, Ceppitelli; Haps, Crnigoj (24’ st Jajalo), Busio (48’ st Wisniewski), Tessmann (36’ st Andersen), Zampano; Pohjanpalo (36’ st Novakovich), Pierini (24’ st Johnsen). A disp.: Maenpaa, Bertinato, Busato, St Clair, Modolo, Ullmann, Candela. All: P. Vanoli.



ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola; Assistenti: C. Carbone e A. Giallatini; IV uomo: E. Maggio; Var: P. Mazzoleni; Avar: G. Paganessi.



AMMONITI: 17’ st Puscas (G), 35’ st Tessmann (V), 46’ st Strootman (G), 48’ st Sabelli (G), 49’ st Haps (V), 50’ st Bani (G).