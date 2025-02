Genoa-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è la sfida che chiude la 25esima giornata del campionato di Serie A. Lunedì 17 febbraio, alle 20.45, i lagunari sono ospiti sul campo del Grifone e cercano punti pesanti in ottica salvezza. Dall'altra parte, invece, la formazione allenata da Vieira vuole tornare al successo, dopo il pari con il Torino. Si gioca di lunedì sera al Ferraris.Partita: Genoa-VeneziaData: lunedì 17 febbraio 2025Orario: 20.45Canale TV: DAZN, Sky Sport calcioStreaming: DAZN, Sky Go

: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Zanoli, Messias, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.Radu; Candé, Idzes, Schingtienne; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.La partita del campionato di Serie A Genoa-Venezia sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k e Sky Sport (canale 251).Genoa-Venezia sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone, da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento. Inoltre è possibile seguire il match anche tramite all'app SKY GO.La telecronaca di Genoa-Venezia su DAZN è affidata a Luca Farina con il commento tecnico di Fabio Bazzani.