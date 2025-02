GETTY

pochissimo impegnato, risponde presente su una delicata conclusione da lontano di Nicolussi Caviglia. Poi poco altro.come al solito è solido e offre garanzia, fisicità e precisione. Sempre più convincentequalche sbavatura difensiva, sempre pericoloso però quando si fa vedere in attaccofa il suo, tiene la posizione e si sgancia meno del solito in zona offensiva: ha l’occasione per segnare ma calcia in modo centrale. Piede al solito caldo, è una certezza della squadra di Vieirauna diga. Tocca tanti palloni e si sgancia in attacco nel finale quando, mentre gli altri calano, lui accelera

: sta prendendosi sempre più campo. Non fa errori e, alla sua età, è già tantocome Vitinha, la posizione troppo defilata lo penalizza. Non entra mai nel gioco e quando lo fa sbaglia tocchi e passaggi che non dovrebbe sbagliare: entra e spacca la partita con una fisicità debordante)nel primo tempo è il più frizzante, l’unico a provare giocate e dribbling. Concretizza poco e nel secondo tempo si spegne. Ma sta tornando quello del Milanche acquisto! Che fosse forte lo si sapeva, che stesse subito così bene invece non era scontato. Una freccia e un mancino di grande livello)

lasciato in balia dei difensori avversari nel primo tempo. Nel secondo si da una mossa e prima sfiora il gol, poi lo trova con una pennellata. Decisivo con il secondo gol consecutivo alla 200esima in A (si vede poco. È pur volenteroso come sempre ma finisce per giocare troppo largo, troppo lontano dalla porta. Si infortuna intorno all’ora di gioco e il suo stop non promette bene (60’ Ekuban 7: da quando entra lui in campo, la gara diventa a senso unico)salvezza di fatti già in tasca, difesa granitica e attacco vario. Ha fatto e sta facendo un grande lavoro

non può nulla sui due gol, buoni alcuni suoi interventi. Rischia però di fare una frittata in stile Bologna-Inter, si salva per un fuorigiocotanti, troppi errori in impostazione. Da rivedereprova a reggere la baracca ma anche lui va in difficoltàbenino nel primo tempo, cala nel secondo e nel finale quando i liguri sono più convintisi sposta in fascia e in mezzo ma impatta poco. Ha grandi doti fisiche e velocità, deve farle fruttare di più e meglioimpreciso e decisivo in senso negativo per i suoi. Troppo evidente l’errore allo scadere della prima frazione, poteva cambiare il corso della gara

stravince il duello a distanza con l’altro ex juventino Miretti. Sfiora il gol della domenica, di lunedì, con un gran destro dalla distanza. Tocchi illuminanti in mezzo al campo e consueta regia di livello superioresolito moto perpetuo, più impreciso del solito contro la squadra che se lo è assicurato già sul mercato (83': corre a vuoto, offre il consueto buon apporto fisico ma non incide: entra nel momento peggiore e non riesce a invertire la rotta)impalpabile, viene servito poco e si fa vedere anche meno. Deve ancora carburare in Italia, Pohjanpalo era di un’altra pastasi vede anche meno del suo predecessore e non era facile)

: prova a far saltare il banco con un paio di fughe e altrettanti tiri. Fa però il solletico a Lealinon entra mai in partita)difficile imputargli qualcosa. La sua squadra lotta e ci prova fino alla fine ma l’impressione è che più di così non riesca a fare. Soffre troppo in attacco dove l’unica punta che segnava è partita a gennaio