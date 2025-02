Genoa-Venezia LIVE 0-0: ci provano Messias e Pinamonti

Getty Images

MARCATORI -AZIONI SALIENTI -18' - Bel contropiede del Venezia: sul cross di Oristanio salva Bani9' - Colpo di testa di Pinamonti, para agilmente Radu. Poi altra azione personale di Messias, il più in pallo nel Grifone3' - Buona la partenza del Genoa: Messias si invola sulla destra, si salva in corner il VeneziaIL TABELLINO(4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Miretti; Messias, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira.(3-5-1-1): Radu; Candè, Idzes, Schingtienne; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zampano; Fila, Oristanio. All. Di Francesco.

Bani, PerezMarinelli