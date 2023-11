Si chiude il venerdì che ha aperto la 12ª giornata di Serie A 2023/24. A Marassi va in scena Genoa-Verona: calcio d'inizio alle ore 20:45. Momento di forma complicato per entrambe: i rossoblu arrivano dal ko di Cagliari, i gialloblu da quello interno col Monza. Non ci saranno per i liguri Messias e Retegui e per i veneti, tra gli altri, Lazovic. Inamovibile invece Albert Gudmundsson che ha segnato tutti gli ultimi quattro gol del Genoa in campionato, l’ultimo giocatore che ha realizzato più reti consecutive per il Grifone in Serie A è stato Tomas Skuhravy, cinque tra febbraio e marzo 1995.



PRECEDENTI - Il Genoa è rimasto imbattuto negli ultimi otto match casalinghi contro il Verona in Serie A, l’ultimo successo esterno dei veronesi al Ferraris risale al 3 dicembre 1989 (1-0 con Osvaldo Bagnoli in panchina). A partire da inizio settembre 2023, nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Verona in Serie A: due in nove match, al pari della Salernitana.