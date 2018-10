Sarà un Genoa diverso dagli ultimi due visti in campionato quello che questa sera affronterà il Milan a San Siro.



Come preannunciato ieri da Ivan Juric, nella conferenza stampa della vigilia, un po' per scelta un po' per necessità l'allenatore croato cambierà diversi elementi rispetto alle gare con Juventus e Udinese, giocate dal Grifone con gli stessi undici iniziali.



Se in porta non ci sono dubbi circa l'Impiego di Radu, stante anche l'indisponibilità di Marchetti, in difesa mancherà sicuramente Cristian Romero, la vera sorpresa dello Juric-ter. L'argentino squalificato dopo la doppia ammonizione rimediata domenica verrà rilevato da uno tra Gunter e Lisandro Lopez, ai cui fianchi giocheranno Biraschi a destra e Criscito sulla sinistra. Il capitano rossoblù potrebbe in realtà anche essere schierato come quinto di centrocampo, sempre sulla corsia mancina, inserendo Zukanovic al suo posto in retroguardia.



In cabina di regia un turno di riposo potrebbe essere concesso all'affaticato Sandro , il cui ruolo viene conteso da Mazzitelli e Veloso. Meno dubbi invece sulle deu mezalizali con i due italobrasiliani Romulo e Bessa difficilmente escludibili dopo le ultime buone prestazioni. Discorso che vale anche per il portoghese Pereira lungo la fascia destra.



Infine l'attacco. Nonostante due turni di digiuno Piatek resta inamovibile. Ma a fargli da spalla a San Siro potrebbe essere non più Kouame ma l'ex interista Pandev.