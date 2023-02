Un sorriso e un dispiacere per Alberto Gilardino in vista dell'impegno di questa sera a Marassi contro il Palermo.



Nell'anticipo del 24° turno di Serie B il tecnico del Genoa dovrebbe poter contare nuovamente su Alessandro Vogliacco, fermatosi ai box nei giorni scorsi per un guaio muscolare ma apparentemente in grado di recuperare per la sfida odierna ai rosanero. Un rientro importante quello del centrale pugliese dal momento che il pari ruolo Mattia Bani, anch'egli alle prese con noie ai muscoli, non sembra viceversa disponibile per stasera, limitando al minimo le scelte difensive di mister Gilardino. Circostanza che potrebbe spingere l'ex centravanti di Milan e Fiorentina a riproporre davanti a Martinez la difesa a quattro accantonata nelle ultime uscite, schierando proprio Vogliacco al fianco di Dragusin nella linea arretrata completata da Hefti a destra e Sabelli a sinistra, quest'ultimo in sostituzione dell'infortunato Mimmo Criscito.



Novità potrebbero esserci anche in mediana, con Strootman destinato a riposare per far spazio dal primo minuto a Sturaro. Con il sanremese ci saranno poi Badelj in regia e Frendrup sulla mezzala. Infine in attacco Coda è in vantaggio su Puscas per la maglia da centravanti con Gudmundsson e Aramu pronti a supportarlo.