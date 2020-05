Si riaprano oggi, dopo oltre settanta giorni, i cancelli del Pio-Signorini di Pegli.



Da questa mattina il Genoa farà rientro nel proprio centro sportivo per riprendere gli allenamenti dopo la lunghissima quarantena imposta dal proliferare del coronavirus.



Per la formazione ligure si tratta della prima giornata di lavoro in vista della ripresa della Serie A, fissata per il prossimo 13 giugno. Nonostante le normative regionali già da due settimane prevedessero la possibilità di svolgere allenamenti individuali all'interno dei centri sportivi sanificati il Genoa ha preferito attendere la ripartenza collettiva. I giocatori di Davide Nicola, almeno in questa prima fase, lavoreranno seguendo le linee guida indicate dal decreto firmato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Niente contatti fisici, dunque, né vicinanza dentro e fuori il campo tra i calciatori e i tecnici dello staff tecnico e sanitario.



La società rossoblù fa poi sapere che, almeno per il momento, non vi sarà alcun ritiro di squadra. I giocatori, una volta terminata la sessione atletica giornaliera, faranno regolarmente ritorno nelle proprie abitazioni. Tale misura potrà essere adottata in seguito qualora la revisione del protocollo sanitario rimandato al comitato tecnico-scientifico lo preveda esplicitamente.