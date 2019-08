Scatterà ufficialmente oggi alle 12 la terza fase della preparazione estiva del Genoa 2019-2020.



I giocatori rossoblù, reduci da due giorni di riposo dopo la settimana abbondante trascorsa a sudare in quel di Dinard in Francia, si ritroveranno per l'ora di pranzo presso l'ormai consueto hotel dell'aeroporto genovese. Terminato il pasto tutti sul pullman, destinazione Cavriago, ai piedi dell'appennino emiliano. Qui Criscito e compagni completeranno l'avvicinamento alla stagione che scatterà con la sfida di Coppa Italia, in trasferta, del prossimo 18 agosto contro la vincente della gara tra Juve Stabia e Imolese in programma domenica prossima.



In Emilia i rossoblù sosterranno anche due test amichevoli. Domani sfideranno al Mirabello la Reggiana, festeggiandone al contempo i cent'anni di vita; dopodomani torneranno a Cavriago per affrontare la Massese.