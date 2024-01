Genoa, vicenda Irpef: il club spera in un'ammenda

Marco Tripodi

La dirigenza del Genoa ostenta ottimismo. Malgrado il rischio di incorrere in una penalizzazione da uno a tre punti sia concreta, la società rossoblù è convinta che la vicenda del ritardato pagamento delle ritenute Irpef di novembre si risolverà con una sanzione molto più leggera.



Ad avvalorare la sensazione, che poi è soprattutto una speranza, del management del Grifone è il fatto che l'imposta sia in realtà stata pagata non solo per intero ma addirittura due giorni in anticipo rispetto ai termini previsti. Il Genoa avrebbe infatti provveduto al regolare versamento di quanto dovuto il 14 novembre scorso. 48 ore prima della scadenza. A tale pagamento non sarebbe però seguita l'altrettanto doverosa registrazione nell'apposito cassetto fiscale online. Una dimenticanza che avrebbe fatto scattare la segnalazione della Covisoc e la successiva inchiesta da parte del Procuratore Federale che potrebbe portare alla succitata decurtazione di punti dalla classifica del campionato in corso.



Proprio la venialità dell'errore, tuttavia, unita al fatto che il pagamento in sé sia stato effettuato per intero e nei termini previsti, spinge la società ad essere cautamente ottimista. Come spiega Repubblica, il regolamento della Federcalcio parla infatti "genericamente di mancato pagamento e non fissa termini temporali perentori".



Qualora questa visione dovesse essere riconosciuta anche dalla procura, il rischio sanzionatorio per il Genoa si limiterebbe nel peggiore dei casi a una semplice multa.