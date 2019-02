Il debutto boom, coronato da due reti in altrettante gare, di Antonio Sanabria con il Genoa ha fatto notizia anche in Spagna.



Del giovane attaccante paraguaiano ha parlato anche Lorenzo Serra Ferrer, vice-presidente del Betis Siviglia, il club di provenienza di Sanabria che sollecitato dai giornalista ha dichiarato quanto segue: "Toni ha segnato due gol in due partite, ma aveva iniziato a segnare già qua al Betis. Tutti sappiamo che Antonio Sanabria è un buon giocatore, purtroppo le lesioni gli hanno impedito di trovare continuità nei momenti giusti".



Sulla sua cessione a gennaio il dirigente andaluso ha poi aggiunto: "Lo stesso ragazzo ci ha chiesto di poter partire e noi abbiamo capito che sarebbe stato meglio fargli spiccare il volo altrove, in un altro ambiente con un'altra situazione. Ci fa piacere che abbia iniziato segnando".