Il Genoa, che in questi giorni appare ad un passo dal chiudere l'ingaggio di Matteo Retegui, sta contestualmente provando a rinforzare anche il proprio reparto mediano.



Il club rossoblù pare infatti aver trovato l'intesa con il Benfica per il trasferimento in Liguria di Soualiho Meite. Il 29enne ex Milan e Torino è reduce da una buona stagione in prestito alla Cremonese e potrebbe arrivare al Grifone sempre a titolo temporaneo con diritto di riscatto.