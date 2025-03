Genoa, Vieira: "Aprire un ciclo? È presto per parlarne, prima dobbiamo salvarci"

AFP via Getty Images

L'allenatore del Genoa,ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 conquistato in extremis contro l'Empoli grazie alla papera di Silvestri e arrivato dopo una prestazione non all'altezza delle ultime gare giocate."É stato sicuramente un punto importante anche se dal punto di vista del gioco potevamo fare meglio. Dobbiamo dare credito all’Empoli. Oggi sono contento solo del punto preso"."I calci piazzati sono un punto di forza dell’Empoli e lo sapveamo. Prendere gol così è sempre difficile e dobbiamo lavorare di più su questi dettagli".

"Oggi è stato molto difficile per Pinamonti perché sono mancate opzioni da dietro. La scelta di Miretti esterno l'ho presa oggi perché volevo portare qualcosa di diverso, al suo posto ho messo Messias centrale dietro la punta, ma dopo i primi quindici minuti siamo calati".- "Badelj e Malinovskyi sono pronti a giocare, Bani (uscito infortunato ndr.) è da valutare a partire da domani. Cornet ha avuto qualche problema in settimana, si deve allenare di più per giocare queste partite".- "Siamo sulla strada giusta perché nelle ultime quattro gare abbiamo preso dieci punti. Questa società merita di stare in Serie A, gare come oggi succedono e non butto via nulla perché era importante non perdere".

"Se posso aprire un ciclo al Genoa? È presto, servono punti per stare in A: questo è il nostro obiettivo, poi ci sarà tempo per parlare".