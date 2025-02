Genoa, Vieira: "Siamo una squadra vera, ma dobbiamo migliorare nel primo tempo"

AFP via Getty Images

Al termine della sfida tra, l'allenatore del Grifone Patrickha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:"Era importante per noi continuare ad andare in avanti con intensità. Gol meritato, sono molto felice per Andrea che davanti si impegna tantissimo"."Dobbiamo migliorare il nostro primo tempo. Oggi abbiamo provato ad entrare bene in partita, ma il Toro ha fatto bene. Nel secondo tempo abbiamo giocato con intensità, pareggio meritato per le due squadre".

"Quando parliamo di qualità, ci si ferma solo sull'aspetto tecnico. Siamo una squadra vera, per vincere bisogna impegnarsi e oggi l'abbiamo fatto. Felice dei giocatori perché danno il massimo. Dobbiamo migliorare, in avanti abbiamo giocatori appena rientrati e che hanno bisogno di tempo. Quando ci sono, la qualità ce l'abbiamo. Dobbiamo continuare a lavorare e a impegnarsi come abbiamo fatto oggi, anche questa è una qualità".

"Domanda difficile, dobbiamo vivere la nostra epoca. Il calcio è diverso, ci sono giocatori con qualità e squadre come l'Atalanta che stanno lavorando bene. Il tempo cambia, il calcio cambia e la passione è sempre lì".