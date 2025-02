Genoa, Vieira: "Sono molto felice, siamo sulla strada gusta"

AFP via Getty Images

è intervenuto ai microfoni di Sky dopo, sul prato di San Siro. Il Grifone è stato protagonista di una gara molto ordinata e ha costretto i Campioni d'Italia agli straordinari per riuscire a portare a casa i tre punti.- "Abbiamo fatto una grande partita collettiva, su un campo molto difficile e contro giocatori di qualità. Era importante per noi essere organizzati bene, concentrati, aggressivi. Lo abbiamo fatto, mi dispiace prendere gol su palla inattiva ma stasera era molto difficile per noi., abbiamo fatto vedere che avevamo carattere e personalità." ha spiegato il tecnico francese.

- L'allenatore del Genoa ha poi proseguito "Siamo una squadra che dà fastidio a tante in Serie A. Però, quando riusciamo a vincere palla dobbiamo lavorare meglio a livello tecnico. Però penso ai tre giocatori che sono entrati nel secondo tempo:".