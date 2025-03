Getty Images

Genoa, Vieira: "Stop Messias, spero di riaverlo presto". i tempi di recupero

Federico Targetti

30 minuti fa



Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato a Dazn prima della gara contro il Cagliari che apre la 28esima giornata di campionato:



"Il bilancio lo facciamo a fine campionato. Non siamo tranquilli, ma concentrati sul finire il campionato in una posizione che ci fa rimanere in Serie A. Dietro non mollano, abbiamo fatto un piano partita e lo vogliamo mettere in atto".



MESSIAS OUT - "Non ci sono partite facili, lo abbiamo visto con l'Empoli. Mi spiace per Junior, aveva lavorato tanto per tornare. Spero di riaverlo dopo la sosta".